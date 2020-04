Ifølge canadisk politi, har en bevæbnet mand dræbt mindst 10 personer. Dødstallet kan være højere.

Canadisk politi siger, at en bevæbnet mand dræbte mindst 10 personer søndag.

Dødstallet kan være højere. En politimand er blandt de dræbte.

Flere lokale medier bekræfter, at gerningsmanden, en 51-årig mand, blev skudt af politifolk efter en biljagt.

- En politimand, er blevet dræbt i provinsen Nova Scotia, rapporterer Canadian Broadcasting Corp., som siger, at den 51-årige gerningsmand er dræbt.

Den anholdte kørte blandt andet rundt i en politibil, mens han skød mod tilfældige, hedder det. Tv-stationen oplyser, at der gik 12 timer fra de første skud til gerningsmanden blev standset.

Medierne identificerer den 51-årige som Gabriel Wortman.

Canadas beredne politi oplyser, at skyderiet skete ved den lille kystby Portapique, som ligger omkring 130 kilometer nord for Halifax.

Canadisk politi standsede gerningsmanden omkring klokken 16.00 dansk tid. Han var mistænkt for at have kørt rundt i Nova Scotia og skudt mod flere personer over mange timer. Det skriver Reuters, der citerer flere medier.

- Dette er en de af de mest meningsløse voldshandlinger i vores provins' historie, siger Nova Scotias premierminister, Stephen McNeil.

Premierminister Justin Trudeau siger til journalister, at det "er en skrækkelig situation".

/ritzau/Reuters