23 timer efter en britisk mand skar sin egen penis af, fik kirurger fra Birmingham syet den på igen.

Patienten havde haft en psykotisk episode og havde undervejs skåret sin egen penis af.

Han og penissen blev først fundet 15 timer efter og kørt på hospitalet.

Otte timer efter han ankom til hospitalet, var hans penis syet fast igen. Det skriver ScienceAlert.

Og torsdag, hvor mediet har skrevet historien, har han fået følelsen tilbage i kønsdelen. Seks uger efter indgrebet.

Han er nu i stand til at opnå en fuld erektion.

Det er utroligt sjældent, at man kan genetablere en penis på den måde, skriver Aftonbladet.

Der er ikke registreret flere end 100 tilfælde i medicinsk litteratur.

Operationen skal helst ske hurtigt for at forhindre varige skader, og derfor var det også særligt imponerende, da man efter næsten et døgn fik sat mandens penis tilbage på kroppen med fuld funktion.

'Denne sag bør opmundre kirurger til at forsøge at genoprette kontakten til penis selv efter langvarig blodtab, fordi det er muligt at opnå et vellykket resultat,' skriver ScienceAlert, der primært dækker udviklingen i den medicinske verden.