Aktivister i den tyske hovedstad sultestrejker for klimaet. Flere oplever alvorlige helbredskonsekvenser.

En klimaaktivist, som deltager i en større sultestrejke i Berlin i Tyskland, er blevet indlagt på et hospital.

Den 49-årige mand har ikke spist i 89 dage, og han vurderes nu at være i livsfare.

Det oplyser bevægelsen bag strejken "Starve until you are honest", som på dansk kan oversættes til "Sult indtil du er ærlig".

Der er tale om 49-årige Wolfgang Metzeler-Kick, som har deltaget i sultestrejken i de sidste 89 dage.

Et hold af læger, der den seneste tid har overvåget mandens helbred, siger, at han er livsfare.

En række af aktivister har med "Starve until you are honest" de seneste uger strejket i den tyske hovedstad. Flere af dem oplever alvorlige helbredsudfordringer som følge af den lange faste.

Strejkens deltagere vil have Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, til at udtale sig på vegne af regeringen om klimaet.

Mere specifikt skal han udtale, at "den menneskelige civilisations fortsatte eksistens er ekstremt truet af klimakrisen", siger de.

De sultestrejkende aktivister kræver også, at Scholz erkender, at der finder en klimakrise sted, samt at koncentrationen af kuldioxid i atmosfæren er for høj. De vil ligeledes have ham til at erkende, at der ikke er noget CO2 tilbage i CO2-budgettet.

Bevægelsen har også udgivet et citat fra den nu indlagte Wolfgang Metzeler-Kick.

Dem havde han forberedt på forhånd, hvis han skulle ende på hospitalet.

- Regeringen er tydeligvis mere villig til at lade os sultende personer dø, end den er villig til at dele videnskabelige fakta, lyder det fra den 49-årige mand.

Scholz opfordrede for nylig deltagerne i sultestrejken til at indstille deres strejke. Han oplyste ikke, hvordan han forholder sig til deres krav.

Aktivisterne opholder sig i en teltlejr ved landets økonomiministerium.

Mens Wolfgang Metzeler-Kick indledte sin sultestrejke 7. marts, har andre løbende tilsluttet sig. Det fremgår ikke, præcis hvor mange der deltager i strejken.

