En mand savnes nu efter den store brand i den svenske forlystelsespark Liseberg.

Det bekræfter politiet ifølge flere svenske medier som Aftonbladet, Expressen og SVT.

»Han har været tilknyttet arbejdspladsen. Nu er han væk,« siger en talsmand for politiet:

»Vi har ledt efter ham hele dagen (mandag, red.), og vi kan ikke med sikkerhed sige, at han ikke har været på stedet.«

Brændende vandrutsjebaner ved vandlandet Oceana. Foto: Björn Larsson Rosvall/EPA/Ritzau Scanpix

Det var onsdag formiddag ved kl. 10-tiden, at den svenske by Göteborg blev rystet af flere store eksplosioner i Liseberg.

Helt præcist var det i det spritnye vandland Oceana, der faktisk endnu ikke er åbnet, at det gik galt.

Billeder og videooptagelser fra stedet viser, hvordan bygningen nærmest eksploderer flere steder, og samtlige udvendige vandrutsjebaner bliver hurtigt omsluttet af flammer.

Det var her, at den savnede mand arbejdede.

Røgen fra brand kunne ses langt borte. Foto: Bjorn Larsson Rosvall/TT/Ritzau Scanpix

Forsøget på at lede efter ham har dog været særdeles besværliggjort af forholdene på stedet.

»Vi har slet ikke kunnet lede i store dele af bygningen på grund af den kraftige brand og på grund af risikoen for, at det styrter sammen,« siger en talsmand for brandvæsenet.

Imens kæmper brandvæsenet tirsdag morgen stadig med at få slukket hele branden.

Herfra lyder det videre, at der fortsat er en række 'lokale brande' rundt omkring i den store bygnings konstruktion, som stadig brænder ufortrødent.

Man forventer derfor at være til stede en stor del af tirsdagen også.

Mere end 20 mennesker er kommet til skade i forbindelse med branden, hvor 16 er blevet bragt til hospitalet med det, der kaldes 'lettere kvæstelser'.

Det vides endnu ikke, hvorfor det udviklede sig så voldsomt.