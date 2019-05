Det er uklart, om en mand uden for Det Hvide Hus satte ild til sig selv ved et uheld eller med overlæg.

En mand har sat ild til sig selv uden for Det Hvide Hus i Washington. Det oplyser Secret Service på Twitter.

Manden har fået førstehjælp på stedet. Der er ikke umiddelbart yderligere oplysninger om hans tilstand, lige som Secret Service ikke meddeler, om der var tale om et uheld eller om det skete med overlæg.

Det område, hvor manden satte ild til sig selv, er et sted, som mange turister besøger.

Det skete omkring klokken 12.20 lokal tid (18.20 dansk tid), oplyser Secret Service.

Det er anden gang inden for kort tid, at en person sætter ild på sig selv uden for Det Hvide Hus. En lignende episode fandt sted 12. april, hvor en mand i en elektrisk kørestol satte ild til sin jakke.

Denne mand blev indlagt med brandsår, men var uden for livsfare.

Secret Service, der er til stede omkring Det Hvide Hus, har blandt andet til opgave at passe på USA's præsident og regeringschefer på besøg i USA.

/ritzau/Reuters