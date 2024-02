En mand har søndag sat ild til sig selv foran Israels ambassade i Washington, DC.

Det skriver flere amerikanske medier, herunder The Independent.

Den voldsomme episode fandt sted søndag eftermiddag amerikansk tid, hvor han kort efter 'blev slukket' af medlemmer af US Secret Service, skriver mediet.

Manden er siden blevet hastet på et lokalt hospital med livstruende kvæstelser.

Det er endnu uvist, hvorfor – og hvordan – manden satte ild til sig selv.

Dog er det anden gang på få måneder, at en lignende hændelse har fundet sted i USA.

I december satte en demonstrant også ild til sig selv.

Her skete det foran det israelske konsulat i Atlanta, Georgia. Myndighederne fandt i dette tilfælde et palæstinensisk flag på stedet, skriver AP.

Siden krigen mellem terrororganisationen Hamas og Israel brød ud 7. oktober sidste år, har der været flere store demonstrationer foran den israelske ambassade i Washington, DC.

The Independent skriver, at man nu arbejder på at få en kommentar fra ambassaden angående søndagens hændelse.