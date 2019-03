En lift til bevægelseshæmmede blev anvendt, da en 50-årig mand blev badet i vand så varmt, at det kostede ham livet på et omsorgscenter i Norge.

Det oplyser Toril Eeg, der er rådmand i Færder Kommune i Norge til det mediet VG.

»Han blev sænket ned i varmt vand med en lift,« fortæller Toril Egg.

Toril Egg forklarer videre, at proceduren på stedet er, at den ansatte tjekker, at vandet har den rette temperatur, inden beboeren bliver badet, og at det er nærliggende at antage, at denne procedure ikke er blevet overholdt.

»Det er forhold, som må undersøges. Politiet efterforsker sagen, og kommunen iværksætter en årsags- og helhedsanalyse, når politiet er færdig med undersøgelserne.«

Fredag kom det frem, at den 50-årige mand var død af sine brandskader som følge af et varm bad, han fik søndag den 24. februar. Den 50-årige mand havde en tilstand, der gjorde, at han ikke var i stand til at sige, om vandet var for koldt eller for varmt.

»Vi har fået en melding fra politiet om, at det har været en alvorlig hændelse ved en institution, hvor der skete alvorlige brandskader på en af brugerne,« lød det i den forbindelse fra Jan Arne Hunnstad, der er embedslæge i Vestfold og Telemark, til VG.

Personen, der badede den 50-årige, var deltidsansat på stedet. Han har siden ikke haft nogen vagter på omsorgscenteret.