Selv i dag efter 30 år forstår Lee Chun-jae det ikke.

»Jeg var jo i nærheden af mordene, og jeg forsøgte ikke at skjule noget, så jeg troede, at jeg nemt ville blive afsløret og fanget,« siger han.

Men afsløret blev han ikke. Og først mere end tre årtier senere har den 57-årige sydkoreaner ifølge CNN nu tilstået alt. Mandag har han i en retssal i byen Suwon bekræftet, at ja ... han er en af Sydkoreas værste seriemordere nogensinde.

I alt 14 kvinder og piger voldtog og dræbte han op gennem 1980'erne og 1990'erne, hvor Lee Chun-jae endda flere gange var i kontakt med politiet.

»Der var hundredvis af politibetjente. Jeg stødte på dem hele tiden, men de spurgte mig altid om andre folk i min omgangskreds,« siger han.

Den resultatløse efterforskning af de mange mord har igennem årene tiltrukket sig stor opmærksomhed i Sydkorea. 10 af dem er blevet betegnet som 'Hwaseong-mordene' efter det landdistrikt, hvor ligene af kvinderne blev fundet mellem 1986 og 1991. Ikke mindst 2003-filmen 'Memories of Murder' – instrueret af Bong Joon Ho, der tidligere i år vandt fire Oscar-statuetter for 'Parasite' – har været med til at holde interessen ved lige.

Én mand blev dog i 1988 dømt skyldig for at have voldtaget og dræbt en 13-årig pige. Han sad i fængsel indtil 2008, og det er på grund af ham, at Lee Chun-jae mandag sad i retssalen.

For manden, der er underlagt navneforbud og derfor bare kaldes 'Yoon', har i løbet af hele sagsforløbet erklæret sig uskyldig. Han har også fortalt, at politiet torturerede en tilståelse ud af ham.

Oscar-vinderen Bong Joon Ho har lavet en film om de mange mord. Foto: FREDERIC J. BROWN Vis mere Oscar-vinderen Bong Joon Ho har lavet en film om de mange mord. Foto: FREDERIC J. BROWN

Så da politiet sidste år pludselig kunne knytte Lee Chun-jae til flere af mordene via nye dna-undersøgelser, fik Yoon lov til at få en ny retssag for at få muligheden for at rense sit navn. Det er den proces, der er i øjeblikket er i gang i Suwon.

Og her erkendte Lee Chun-jae mandag altså (også) at have begået det mord på den 13-årige pige, som Yoon ellers har tilbragt 20 år i fængsel for.

»Det var en impulsiv handling,« konstaterede Lee Chun-jae i retten ifølge CNN 'uden at vise nogen form for følelsesmæssig påvirkning'.

Den 57-årige seriemorder beklagede dog over for alle, der igennem de mange år har været påvirket af drabene og deres følgevirkninger:

Politi siger undskyld Lee Chun-jaes indrømmelser har også fået politiet til at komme med indrømmelser. Politichefen for Hwaseong-distriktet, Bae Yong-ju, erkendte i sidste uge, at man havde tvunget en mord-tilståelse ud af Yoon tilbage i 1989. Og at der var blevet begået flere fejl i den største efterforskning nogensinde i Sydkorea: »Vi bøjer os ned og undskylder til ofrene for Lee Chun-jaes forbrydelser, til ofrenes familier og til ofrene for politiets undersøgelser inklusive Yoon,« sagde han.

»Jeg har hørt, at mange med urette er blevet efterforsket og har lidt på grund af det. Jeg vil gerne undskylde over for dem. Jeg er kommet og har fortalt om forbrydelserne, i håbet om at alle kan finde fred, nu hvor sandheden er afsløret. Jeg vil angre resten af mit liv,« sagde han.

Lee Chun-jae kan dog ikke dømmes for mange mord og voldtægter, da de ifølge sydkoreansk lovgivning er forældede.

Historien har dog en lille krølle på halen.

For Lee Chun-jae sidder faktisk allerede i fængsel og har gjort det siden 1994. Han endte med at blive afsløret i én af sine ugerninger, da han for 26 år siden blev idømt en livstidsdom for at have voldtaget og myrdet sin svigerinde samme år, i 1994.