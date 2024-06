Ifølge islamkritisk bevægelse var et af ofrene i knivangreb en fremtrædende tysk højreekstremist.

Tyske politibetjente skød og sårede fredag en knivbevæbnet mand, som angreb en højrefløjsdemonstration på en plads i byen Mannheim i det sydvestlige Tyskland.

Seks personer blev såret.

Fem af de sårede personer tog del i en demonstration, der var organiseret af den islamkritiske bevægelse Pax Europa.

Det oplyser politiet i en erklæring ifølge AFP.

En politibetjent, der greb ind, blev også stukket flere gange i baghovedet.

- Omfanget og alvoren af skaderne er endnu ukendt, oplyser politiet og tilføjer, at identiteten på gerningsmanden endnu ikke er fastlagt.

Imens oplyser Pax Europa på sin hjemmeside, at et af ofrene er Michael Stürzenberger, en tysk højreekstremistisk aktivist og blogger, som skulle deltage i demonstrationen.

Han har været en fremtrædende anti-islam-forkæmper i Tyskland i flere år.

De bayerske sikkerhedstjenester har anklaget ham for at komme med "islamofobiske udtalelser" og har klassificeret Pax Europa som islamofobisk.

Stürzenberger pådrog sig alvorlige knivstik i ansigtet og i benet ifølge bevægelsen.

Ifølge Der Spiegel er den mistænkte blevet identificeret som en 25-årig ung mand, der er født i Afghanistan og bor i den tyske delstat Hessen, skriver AFP.

Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, har reageret på hændelsen.

- Mine tanker er hos ofrene. Vold er absolut uacceptabelt i vores demokrati. Gerningsmanden skal straffes hårdt, skriver han på det sociale medie X.

Mannheimer Marktplatz, hvor angrebet fandt sted, ligger centralt i Mannheim, som har omkring 300.000 indbyggere.

Indenrigsminister Nancy Faeser har nævnt muligheden for, at angrebet kan være islamistisk motiveret.

- Hvis undersøgelserne afslører et islamistisk motiv, vil det være en yderligere bekræftelse af den store fare, som islamistiske voldshandlinger udgør, siger hun i en erklæring.

I den seneste tid er flere tyske politikere blevet udsat for voldelige overfald. Det er sket forud for Europa-Parlamentsvalget i juni.

Den tyske forbundspræsident, Frank-Walter Steinmeier, sagde i sidste uge, at han var bekymret over den voksende tendens og sagde, at tyskerne "aldrig må vænne sig til vold i kampen om politiske holdninger".

