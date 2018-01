Hvis bare begge parter er enige om at dyrke sex, burde det vel være okay at røre ved hinanden under akten?

Ikke altid, kan man konkludere på baggrund af en nylig sag fra Storbritannien.

Her havde den 37-årige lægestuderende Philip Queree mødt en kvinde på Tinder. På deres anden date var de enige om at have sex, men sidenhen anmeldte kvinden ham til politiet. Hun var utilfreds med, at han havde rørt ved hendes bryster under akten, skriver britiske Metro.

Hun mente, han havde taget for hårdt fat i såvel hendes bryster som hendes hår.

»For mig er det ikke normalt at blive taget på brysterne,« sagde hun, da sagen blev behandlet i retten i oktober sidste år.

Det kostede ham 180 timers samfundstjeneste samt fem år på listen over britiske sexforbrydere, men nu har en appeldomstol på Jersey omstødt afgørelsen, der formentlig ville spolere hans karriere som læge.

»Normalt tænkende mennesker ville ikke mene, at det er usømmeligt at røre ved sin partners bryster under sex, som begge parter vel at mærke er enige om,« sagde mandens forsvarer, David Steenson ifølge Metro.

Kvinden fastholdt, at hun havde bedt manden om at holde nallerne fra hendes bryster, men den købte forsvareren ikke. Og det gjorde dommeren altså heller ikke.