Tidligt søndag morgen fik en mand fra Trondheim nok.

Hans nabo havde lyttet til sangen 'I Will Always Love You' af sangerinden Whitney Houstons uden stop i to timer - og nu var det blevet for meget for ham.

Han ringede til politiet.

»Han orkede ikke mere og bad politiet om hjælp til af få sat en ende på det,« fortæller operationsleder hos Trøndelag Politi, Wenche Johansen, til TV 2 Norge.

Ville du ringe til politiet, hvis din nabo spillede Whitney Houstons 'I will always love you' uden stop?

»Han fortalte også, at han var usikker på, om naboen havde kærlighedssorger, eller om det var et forsøg på at imponere nogen,« fortsætter operationslederen med latter i stemmen.

Omkring klokken seks om morgenen ankom en patrulje til lejligheden.

De kunne høre, at beboeren nu var begyndt at lytte til bandet Eagles, der blandt andet er kendt for monsterhittet 'Hotel California'. Der var skruet helt op for beboerens højtaler.

Har du fået lyst til at høre 'I will always love you'? Så kan du høre den herunder.

Patruljen undrede sig over, at lejligheden fremstod tom, men fik til sidst kontakt til en person, der lå og sov i den.

De fik slukket for musikken, og beboerens nabo, der havde anmeldt den høje musik, fik ro.

Wenche Johansen fortæller, at patruljen aldrig fik afklaret, om det drejede sig om kærlighedssorger.

Episoden udspillede sig i bydelen Nardo, der ligger i den sydlige del af Trondheim i Norge.