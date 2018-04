Et par i England uløste den anden mest dødelige gift i verden efter at have renset deres akvarium. Familien og fire brandmænd blev sendt på hospitalet.

Det skriver The Mirror.



Parret fra Oxfordshire i England tømte den 25. marts deres ene akvarium for derefter at lægge al indholdet over i et andet akvarium.



I den proces skulle en af akvariestenene flyttes. Den var tildækket af koraller, og parret valgte derfor at rense stenen. Det var denne handling, der skulle vise sig at udsætte familien for stor fare.

Dette er et arkivfoto af korallen 'pulsing xenia', som udløste den dødelige gift i familiens hjem. Dette er et arkivfoto af korallen 'pulsing xenia', som udløste den dødelige gift i familiens hjem.

Ved at rense koralen udløste de nemlig den dødelige gift palytoxin, som spredte sig i luften i hjemmet, hvor parret bor sammen med fire andre familiemedlemmer.

»Vi vågnede op næste morgen og var helt omtågede, men først troede vi bare, at vi havde fået influenza. Det var først, da vi så, at vores to hunde havde lignende symptomer, at vi vidste, at der var noget galt,« fortæller Chris Matthews, som rensede akvariet sammen med sin kæreste.



Og da han så, at hans mor, søster og hendes kæreste også blev syge i løbet af dagen, ringede han 112. Derefter troppede ambulance, brandvæsen og politi op ved huset og afspærrede området.

Men ikke nok med at hjemmets beboere var blevet syge, så blev de første brandmænd på stedet også syge, og derfor blev hjemmets seks beboere samt fire brandmænd kørt på hospitalet.

Her lå de til observation og fik foretaget test af deres blod.

»Vores liv kunne have været i fare«

Det var dog Chris Matthews og hans mor og kæreste, der var hårdest ramt og oplevede symptomer, de kaldte ‘værre end influenza og lungebetændelse’.



De forklarer yderligere, at de ikke kunne regulere deres egen kropstemperatur, fik feber, irriterede øjne og havde problemer med at trække vejret og hoste.



»Hvis vi havde sovet endnu en nat i vores værelse, ville vores liv have været i fare. Tænk hvor galt, det kunne have gået, hvis der havde været et lille barn eller en ældre person i huset,« fortæller Chris Matthews.

Specialtrænede kemiske medarbejdere sørgede for at ventilere huset og fjerne det sidste af korallen i hjemmet.

Advarsel: Koralen er meget almindelig

Familien har det i dag godt, men Chris Matthews vil gerne advare andre mod at begå samme fejl.

Han forklarer nemlig, at korallen, som er defineret som eksotisk, egentlig er en meget almindelig koral at have i sit akvarie, og at han ved, at mange mennesker har den.



Korallen er en form for ukrudtskoral kaldet ‘pulsing xenia’, som ifølge Chris Matthews er billig, og vokser steder, hvor man ikke kan få andet til at gro i akvariet.

Men på trods af korallens almindelighed udløste den altså palytoxin, som bliver beskrevet som den anden dødeligste gift i verden, da Chris Matthews og hans kæreste ville rense den af en sten.

Det er ellers ikke fordi, Chris Matthews er nogen amatør, hvad angår akvarier, han har nemlig haft tropefisk i over 12 år og troede, at han var bekendt med alle farerne.



»Jeg vidste godt, at palytoxin kan dræbe dig, hvis du spiser det, og jeg vidste, at koral kan give dig udslæt, hvis du ikke håndterer dem med forsigtighed. Men jeg anede overhovedet ikke, at jeg ville sprede giften ud i luften ved at tage ‘pulsing xenia’ (korallen red.) op af vandet.«



Uheldet har dog ikke taget Chris Matthews lyst til at holde fisk fra ham.

Til mediet forklarer han, at han stadig vil have fisk og koraller, men at de nu går meget op i sikkerhed og har installeret en god udluftning.