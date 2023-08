25-årige Charles Gregory smuttede torsdag ud på en lille sejltur i sin jolle.

Men turen blev nok lidt længere, end den unge amerikaner havde regnet med.

Han drev nemlig til havs, og som om det ikke var slemt nok, begyndte jollen også at tage vand ind.

Kystvagtens mandskab modtog en alarm fra Charles Gregorys familie, da den unge mand ikke var vendt tilbage til Jacksonville i Florida, og de satte den store eftersøgning i gang.

Efter at have søgt hele fredagen og gennem natten, lykkedes det en luftpatrulje at finde den unge mand mere end 19 kilometer fra kysten.

Han blev reddet i land og bragt til hospitalet, hvor det kunne konstateres, at han efter omstændighederne havde det fint.

»Vi er glade for udfaldet i denne sag, og jeg vil gerne takke alle vores samarbejdspartnere, som var stærkt involveret i at lede efter Charles og bringe ham hjem til hans familie,« siger kommandant Nick Barrow fra Jacksonville kystvagt i en pressemeddelelse.

Han understreger samtidig, hvor vigtigt det er, at man har de sikkerhedsudstyr med, når man sejler ud, så man er forberedt på det værste – eksempelvis som hvis båden begynder at tage vand ind. Her nævner han blandt andet redningsvest og signaludstyr.