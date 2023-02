Lyt til artiklen

Da Elvis Francois stak til søs i det caribiske hav, havde han ingen idé om, at han ville være væk i flere uger. Faktisk havde han ingen idé om, at han skulle ud og sejle.

Han befandt sig nemlig på sin båd for at reparere den, og båden lå altså i havn.

Derfor havde han intet mad på skibet. Kun en flaske ketchup og nogle bouillonterninger.

Et stormvejr resulterede dog i, at båden løsrev sig og endte i det caribiske hav – Med Francois ombord.

Det skriver CNN.

Nu befandt han sig altså på åbent hav uden evnerne til at navigere skibet tilbage til land. Og uden mad og vand.

»Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, eller hvor jeg var. Det var hårdt« siger han i en video, der er sendt ud af den colombianske flåde.

Francois endte med at tilbringe 24 dage på åbent hav, hvor han ikke indtog andet end regnvand, ketchup og bouillonterninger. Han fortæller, at han blandede ingredienserne med vand og drak dem.

Til sidst blev han spottet af piloten i et fly, der så, at han havde ridset ordet 'hjælp' ind i båden.

Herefter blev han samlet op af et skib og sat i land i den colombianske havneby Cartagena.

Historien om den uheldige sejler med den specielle diæt har overrasket folk i hele verden.

Blandt de overraskede er madproducenten Heinz, hvis mest kendte produkt er den ketchup, der hjalp Elvis Francois med at overleve.

Faktisk er ketchupproducenten så begejstrede for fortællingen, at de har besluttet sig for at forære Francois en spritny båd.

Der er bare et problem.

De kan ikke finde ham.

Ifølge CNN har madproducenten både været i kontakt med østaten Dominicas regering og den colombianske flåde i forsøget på at opstøve Francois. Men altså uden held.

Derfor har de nu skrevet ud på de sociale medier i jagten på oplysninger om ham.

Heinz beder deres følgere om ledetråde i eftersøgningen og opfordrer til at folk, der ved noget, skriver på Twitter under hashtagget #FindTheKetchupBoatGuy.