En helikopter fra det indiske luftvåben, IAF, var mandag i aktion ved en dæmning i Indien, hvor en mand havde holdt sig i live ved at klynge sig til et træ i 16 timer.

I et klip, der blev frigivet af nyhedsbureauet ANI, kan man se personer redde den ulykkelige mand fra vandet i dæmningen ved heroisk at hænge fra en svævende helikopter.

»En indisk helikoper fra luftvåbenet reddede en mand ved Khutaghat-dæmningen,« skriver New York Post.

»På grund af den hastige strøm i dæmningen var det nødvendigt for IAF at lave en redningsoperation,« sagde Dipanshu Kabra, generalinspektør for Bilaspur Range, til ANI.

@IAF_MCC conducted an incredible rescue operation to rescue a man at Khutaghat dam in Bilaspur, He was stuck in the heavy flow, he sat on a stone, holding onto a tree to save himself for almost 16 hrs! After an arduous night, the IAF airlifted the man @ndtv @ndtvindia #IAF pic.twitter.com/CMI3pP9NcN — Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) August 17, 2020

Before the dramatic rescue by #IAF this guy Jitendra Kashyap Held On To the Tree For almost 16 Hours! Incredible! #IAF #BhaaratKaSensation #Khutaghat #Bravo #Salute @ndtvindia @ndtv pic.twitter.com/JXxjbM6wKl — Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) August 17, 2020

I videoklippet kan man se, hvordan helikopteren langsomt dykker ned for at redde den person, der holder fast i en træstamme, mens vandet fosser forbi ham.

Et reb blev sendt ned fra helikopteren, og manden blev langsomt hevet op i sikkerhed.

Så snart han var sikret inde i helikopteren, samledes landsbybeboerne for at bryde ud i et råb som tak.

Den strandede mand sad fast i 16 timer, mens han holdt fast i et træ. Myndighederne forsøgte første gang at redde ham søndag aften, men uheldigvis lykkedes det ikke, siger politiet.

His name is Jitendra Kashyap, from Gudhauri village this is how he jumped from the bridge @ndtvindia @ndtv pic.twitter.com/imkKSCkbKS — Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) August 17, 2020

Manden var den 34-årige Jitendra Kumar Kashyap, og han var selv sprunget i vandet. Straks efter redningen, blev han kørt til et hospitalet i Raipur.

I øjeblikket er det monsunsæson i Indien, og regnen har hidtil i august måned allerede oversteget den normale med 15 procent. I nogle delstater i den sydlige del af lande, er regnen hele 70 procent over niveauet.

»Regnvejret vil være over det normale for de næste par uger,« lydet det fra de Indiske meteorologer.

Oversvømmelser har allerede kostet store skader i fire delstater.