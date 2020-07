En mand er søndag morgen blevet pågrebet i Berlin, efter han har kørt en bil ind i en større folkemængde.

Syv personer er kommer til skade - heraf tre alvorligt - skriver Bild.

Hændelsen fandt sted omkring klokken 7.20 på Hardenbergplatz nær Bahnhof Zoo i den vestlige del af Berlin.

En af de tilskadekomne modtog ifølge det tyske medie hjerte-lungeredning på stedet.

Folk passerer den bil, der tidligere søndag påkørte en menneskemængde. Foto: FABRIZIO BENSCH Vis mere Folk passerer den bil, der tidligere søndag påkørte en menneskemængde. Foto: FABRIZIO BENSCH

Politiet i den tyske hovedstad rykkede umiddelbart efter påkørslen ud til stedet med bombehunde. Her overmandede betjente gerningsmanden, der nu er anholdt.

På Twitter oplyser hovedstadens brandvæsen, at der foruden massivt politiopbud også er 60 redningsfolk til stede i området. Det samme er to helikptere.

Ifølge politiet i Berlin at der i skrivende stund ikke er bevis for, at der skal være et politisk eller religiøst motiv. Efterforskningen af sagen pågår.

Opdateres...