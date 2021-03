Der er forskellige måder at klare sig på, hvis man er så uheldig at falde over bord fra et skib midt ude på havet, og ingen opdager det. De fleste gange ender det med døden.

For en litauisk maskinmand blev noget affald, der drev rundt i havet, redningen. Han faldt nemlig over bord fra et fragtskib i Stillehavet, og det lykkedes ham at klynge sig til affaldet de næste 14 timer. Det afslører hans søn, Marat.

Vidam Perevertilov tilbragte 14 timer i vandet, efter han faldt over bord tidligt om morgenen – uden at nogle så det. Det skriver BBC.

Den 52-årige havde ingen redningsvest på, men hans beslutning om at svømme mod nogle sorte pletter, adskillige kilometer borte, reddede faktisk hans liv.

Det viste sig at være en gammel fiskebøje, som han holdt fast i, indtil han blev reddet.

»Han så næsten 20 år ældre ud, og han var meget træt, men han var i live,« sagde hans søn til den newzealandske nyhedsside 'Stuff'.

Vidam Perevertilov er maskinmester på skibet 'Silver Supporter'. Det fragter varer fra havnen i New Zealands by Tarunga til den isolerede Pitcairn ø, der er britisk territorium og kendt som mytteristernes ø fra mytteriet på Bounty.

Han følte sig varm og svimmel efter at være færdig i maskinrummet, og han gik op på dækket klokken fire om morgenen 16. februar, men mistede balancen og røg i havet.

Det fortæller hans søn Marat, som stykker historien sammen ved hjælp af beskeder på mobiltelefonen. Hans far tror, at han er besvimet, men han husker ikke, at han faldt over bord.

Det er der heller ingen andre, det gør. Faktisk ser ingen om bord på skibet, at maskinmesteren forsvinder ud over rælingen.

Da lyset bryder frem over havet, får Perevertilov øje på en sort plet ude i horisonten. Han beslutter sig for at svømme i den retning.

»Det var ikke ankret fast til noget. Det var bare et stykke affald,« sagde Marat om den efterladte fiskeribøje.

Først efter seks timer opdagede 'Silver Supporter', at det manglede en mand. Skibets kaptajn vendte straks sit skib omkring.

De fandt ud af, at Perevertilov sidst var set om bord klokken fire. Beskeder om situationen blev pr. radio sendt ud til skibe i nærheden.

Fly fra den franske flåde fløj ud fra Tahiti, men det var hans eget skib, som til sidst fandt ham.

Da han endelig så sit eget skib i horisonten, både vinkede han og råbte højt. Bemærkelsesværdig nok hørte et besætningsmedlem råbet, og han blev hejst op i sikkerhed.

»Hans vilje til at overleve var stærk … Jeg ville formentlig være druknet med det samme, men han har altid holdt sig i form. Og jeg tror, at det var grunden til, at han overlevede,« siger Marat.