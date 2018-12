Den amerikanske kystvagt har iværksat en kæmpe eftersøgning, efter en 20-årig britisk mand tirsdag forsvandt sporløst fra et krydstogtsskib, der to dage forinden var sejlet ud fra Fort Lauderdale.

Arron Hough, der er ansat som danser på skibet, blev sidst set tirsdag morgen klokken 4.00.

Det skriver Daily Mail.

En talsperson fra Royal Caribbean International, som driver det pågældende krydstogtskib Harmony of the Seas, bekræfter, at den unge mand fra Sunderland er forsvundet.

When the dance captain snaps in half every night.. let’s go CHACHA pic.twitter.com/bjFRHiGySo — Arron Luke Hough (@Arronhoughxox) December 23, 2018

»Vi er kede af at oplyse, at en gennemgang af skibets videoovervågning viser, at han sidst blev observeret på skibets dæk 5 omkring klokken 4.00, og han er ikke set siden,« siger en talsperson, og uddyber:

»Lokale myndigheder blev kontaktet, hvorefter en gennemsøgning af skibet blev udført. Vores tanker og bønner går til familien i denne svære tid.«

Flere britiske medier har kastet sig over sagen – og oprullet den forsvundne mands aktivitet på sociale medier i dagene op til hans forsvinden.

Flere hæfter sig ved et ’kryptisk’ tweet, som Arron Hough sendte af sted få dage før, han forsvandt:

Beneath the water is beauty..

Always look beneath the surface before you decide on things — Arron Luke Hough (@Arronhoughxox) December 22, 2018

’Under vandet er skønhed. Se altid under overfladen, før du beslutter dig for noget’.

Tweetet behøver dog ikke være så morbidt, som man umiddelbart kan læse det som.

I andre opdateringer på sociale medier fortalte Arron Hough stolt om sin deltagelse som danser i Harmony of the Seas’ opførelse af ’Grease The Musical’, hvor han var med som danser.

Krystogtsskibet befandt sig tæt på Aguadilla, Puerto Rico, da Arron Hough forsvandt.

I England har sagen fået stor opmærksomhed. Det er nemlig anden gang inden for to måneder, at en ung brite forsvinder fra et krydstogtsskib.

Tilbage i november forsvandt 27-årige Jack Daniel Ackroyd fra krydstogtskibet Adventure of the Seas, som også er drevet af Royal Caribbean International.

Han arbejdede som sports-medarbejder på skibet og forsvandt på lignende vis midt om natten ud for Mexicos kyst, skriver Nottingham Post.

Efter flere dages eftersøgning blev han erklæret død.