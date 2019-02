To personer har mistet livet, efter at de styrtede med en helikopter i bjerge i Hordaland-provinsen i Norge.

En mand og en kvinde er omkommet i en helikopterulykke i Norge.

De to styrtede ned med en helikopter af typen Robinson 44 i en gruppe bjerge i Røldalsfjellet i Hordaland-provinsen i det vestlige Norge.

Manden og kvinden blev fundet tidligt mandag morgen klokken 04.20 efter styrtet, som ifølge politiet fandt sted søndag eftermiddag.

De to omkomne er i 40'erne og er begge fra Rogaland i det sydvestlige Norge. Deres pårørende er underrettet, men politiet vil ikke oplyse nærmere om manden og kvindens forhold til hinanden.

Helikopteren lettede fra Røldal skicenter søndag klokken 15.20 med retning mod Karmøy i den nordvestlige del af Rogaland.

Det er en tur, der normalt tager omkring en time.

Men da familie og venner endnu ikke havde hørt fra dem om aftenen, blev de klokken 21.53 meldt savnet til politiet.

Johann Mannsåker, der er vagthavende redningsleder ved Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS), oplyser, at det sted, hvor helikopteren er fundet, tyder på, at ulykken skete lige umiddelbart efter afgang søndag eftermiddag.

- Der er grund til at tro, at ulykken skete ved 15-16-tiden. Helikopteren blev fundet 2,5 kilometer nord for Røldal skicenter, siger redningslederen.

Årsagen til styrtet ligger endnu ikke klar.

Ifølge HRS har helikopteren dog kollideret med en bjergside i høj fart.

- Helikopteren er knust mod bjergsiden, siger redningslederen.

Ti minutter efter afgang har der angiveligt været kontakt mellem de to personer i helikopteren og pårørende. Det skriver det norske medie VG.

Manden og kvinden havde ikke registreret helikopterens rute til den norske lufttrafiktjeneste og fløj på eget ansvar, oplyser Johann Mannsåker.

