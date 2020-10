Domstol i Tyskland finder, at det at afvise håndtryk til en kvinde udtrykker "fundamentalistiske værdier".

En mand fra Libanon er blevet nægtet tysk statsborgerskab, fordi han nægtede at give hånd til en kvinde ved en indfødsretsprøve.

Det rapporterer den tyske avis Deutsche Welle.

Den 40-årige muslimske læge, som forlod sit fødeland Libanon i 2002 for at tage til Tyskland, nægtede at give hånden til en kvinde, som ville overrække ham et diplom for at have klaret indfødsretsprøven med udmærkelse.

Manden har henholdt sig til, at han har lovet sin kone, at han ikke ville give hånd til andre kvinder, og at han var forhindret i at gøre det af religiøse grunde.

Men en domstol i den sydlige delstat Baden-Württemberg har i en kendelse afgjort, at det at afvise at give et håndtryk til en kvinde beror på "en fundamentalistisk opfattelse af kultur og værdier".

- Domstolen siger i en kendelse afsagt fredag, at det var en afvisning af "en integration ind i tyske leveforhold", skriver Deutsche Welle.

Den libanesiske læge søgte om tysk statsborgerskab i 2012, hvor han skrev under på en erklæring, som fordømte ekstremisme, og som udtrykte loyalitet over for den tyske forfatning.

Dommeren i sagen siger, at det er uden betydning, at manden siden har sagt, at han heller ikke vil give håndtryk til mænd.

Sagen er afgjort på et tidspunkt, hvor der ironisk nok advares mod håndtryk på grund af coronapandemien. Dommeren i sagen har dog erklæret sig overbevist om, at håndtryk igen bliver almindeligt efter krisen.

Sagen kommer to år, efter at et muslimsk par blev afvist schweizisk statsborgerskab, fordi de nægtede at udveksle håndtryk med personer af modsat køn.

Libaneseren, der kom til Tyskland som 22-årig, er i dag overlæge i en sundhedsklinik i Baden-Württemberg. Sagen har været behandlet ved flere retsinstanser, men libaneseren har stadig en mulighed for at gå til den føderale forvaltningsdomstol i Leipzig.

/ritzau/