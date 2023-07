En mand i Houston i USA har mistet begge hænder efter et loppebid.

Den 35-årige Michael Kohlhof var på besøg hos sin mor den 19. juni, da han blev kørt på skadestuen med influenzalignende-symptomer og maveproblemer, skriver moren, som har iværksat en indsamling til manden på gofundme.com.

Men det var mere end influenza.

Sidst på dagen lå han på intensiv med septisk chock og fik foretaget en lang række tests for at finde årsagen.

Dagen efter blev Kohlhof lagt i respirator, mens hans organer svigtede.

Lægerne diagnosticerede ham med et voldsomt tilfælde af plettyfus – en bakterieinfektion, som bliver spredt af blandt andet lus og lopper.

Moren beskriver, at lægerne gav ham 'adskillige slags antibiotika, betablockere, blodtrykssænkende medicin' for at holde ham i live.

Den 1. juli vågnede han og var igen i stand til at trække vejret – men sygdommen og behandlingen med blodtrykssænkende medicin havde allerede lavet uoprettelig skade på hans krop, fortsætter moren.

Både hænder og fødder var ramt af koldbrand, og som resultat var lægerne nødt til at amputere begge hans underarme.

Staten Texas, hvor Houston ligger, har oplevet en stigning i tilfælde af plettyfus i de senere år, siger infektionsepidemiolog Catherine Troisi siger til Fox29.

Plettyfus bliver spredt af lus eller lopper, som er inficeret med sygdommen. De kan blive spredt til mennesker gennem blandt andet katte og hunde samt rotter og andre gnavere.

Sygdommen kan behandles med antibiotika, men den kan være dødelig, hvis den ikke behandles.