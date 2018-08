Et antal fodgængere er blevet såret foran det britiske parlament i London, hvor en bil har torpederet en sikkerhedsafspærring. Manden, der førte bilen, er nu mistænkt for terror.

'Klokken 7.37 i dag torpederede en bil afspærringerne foran Houses of Parliament. Den mandlige fører af bilen blev anholdt af betjente på stedet,' meddeler politiet, som tilføjer, at en person er anholdt. Politiet oplyser ved 11.30-tiden, at den anholdte mand er mistænkt for at have begået en terrorhandling.

En video fra den britiske nyhedskanal Sky News dokumenterer anholdelsen.

Video of the male driver arrested after a car crashed into security barriers outside Parliament in Westminster.





Ifølge Sky News opfatter politiet hændelsen som et terrorforsøg og har derfor afspærret området omkring parlamentet. Der er dog ingen meldinger om, at det skulle være et terrorforsøg.

Ifølge øjenvidner på stedet, som avisen The Telegraph har talt med, fik man indtryk af, at påkørslen skete med vilje.

»Bilen kørte med fart mod afspærringen,« siger et øjenvidne.

Billeder på sociale medier viser en mand, der bliver lagt i håndjern og ført væk fra bilen af politiet.

Vincent McAviney, der er Storbritannien-korrespondent for Euronews og NBC, har lagt en video af episoden på Twitter:

Breaking: Big armed police response to car which has cashed into Parliament barriers we are now being moved back pic.twitter.com/rYAqExq6rn — Vincent McAviney (@VinnyMcAv) August 14, 2018

Politiet er i gang med at evakuere folk fra stedet, og betjente er i gang med at gennemsøge området.

Gaderne omkring parlamentet - Parliament Square, Millbank og Victoria Tower Gardens - er afspærret, ligesom undergrundsstationen Westminister er lukket for både indgang og udgang. Passagerer kan dog skifte til en anden linje på stationen og kan således godt komme derfra.

Det meldes desuden, at sikkerheden omkring Downing Street 10, premierminister Theresa Mays embedsbolig, er blevet øget efter hændelsen ved parlamentet.

Politiet skriver i et tweet klokken 9.38, at man ikke formoder, at der er nogen livsfarligt kvæstede. Mindst en cyklist skal være blandt de ramte.

Det er ikke første gang, der sker en lignende hændelse i netop det område.

Den 22. marts sidste år kørte en 52-årig britisk statsborger, Khalid Masood, ind i fodgængere på Westminster Bridge, inden han fortsatte mod parlamentet og kørte ind i en afspærring. Her lykkedes det ham at dræbe en betjent med knivstik, inden han blev skudt og dræbt af politiet.

I alt mistede fem livet på Westminster Bridge, mens over 50 blev såret.