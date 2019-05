Stor var overraskelsen, da en indisk mand tidligere på ugen pludselig mødte op på politistationen for at melde sig selv for at have halshugget sin kone.

For ligesom at understrege alvoren af sin forbrydelse havde han taget det afhuggede hoved med i en taske.

Det skriver New York Post.

Hans navn er Abhijit Das, og da han trådte ind på politistationen i Patharpratima i Vestbengalen klokken seks mandag morgen, troede de vagthavende betjente først, at han havde mentale problemer.

Han bad straks om at tale med den vagthavende, skriver den indiske avis Millennium Post.

Da politibetjenten spurgte ham hvorfor, kom forklaringen lige så stille og roligt:

»Jeg har dræbt min kone Amba, og jeg ønsker at overgive mig.«

Samtidig hev Abhijit Das det afhuggede hoved frem af tasken og fik straks besked på at sætte sig ned, mens den vagthavende blev hentet.

Ifølge Abhijit havde han halshugget sin kone, efter at han havde bundet hendes fødder og hænder

Betjentene tog straks til hans hjem, hvor de fandt hendes krop liggende i en blodpøl, og det blev sendt til ligsyn.

Det skriver Times of India.

Der var tilsyneladende ingen problemer i deres ægteskab, og de havde en datter på tre år, fortæller kilder til Milennium Post.

Ifølge Times of India blev halshugningen foretaget i et raserianfald - for Abhijit troede, af Amba havde en affære med en nabo.

Talsmanden for politiet, Tathagata Basu, fortæller avisen:

»Vi har afhørt ham, og han tilstår at han har dræbt sin kone. Han havde hende mistænkt for at have en affære med en nabo, og søndag aften var de oppe at slås.«

Abhijit er naturligvis blevet sigtet for mord.