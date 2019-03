De fleste af de forulempede børn er norske drenge. Mand fik kontakt via Skype og Omegle og bad om video-sex.

En cirka 40-årig mand er i Norge sigtet for net-overgreb på 263 børn. 220 af børnene var norske, mens resten var fra det øvrige Norden, oplyser myndighederne ifølge NRK.

De berørte børn er i alderen fra 6 til 16 år, og langt de fleste er drenge.

Manden er fra området nordøst for Oslo. Han har kontaktet børnene via Skype og programmet Omegle.

- Drenge troede, at de talte med en pige, som var et eller to år ældre. Den sigtede var temmelig dygtig til at bruge ungdomssprog, fortæller Anette Holt Tønsberg, der fungerer som bistandsadvokat under sagen.

Børnene er blevet opfordret til at udføre seksuelle handlinger.

Den sigtede har været varetægtsfængslet, siden han blev anholdt i januar 2018. Det skete, efter en mor havde hørt en pigestemme på hendes tiårige søns værelse.

- Jeg gik ind og opdagede, at han havde gang i en videosamtale på sin telefon, fortæller moderen.

/ritzau/