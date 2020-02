Måske skulle han overveje at trække sig tilbage.

For anden gang siden december blev en mand fra Indiana, USA med ordene 'crime pays' ('forbrydelse betaler sig') tatoveret på sin pande anholdt efter en biljagt.

Det skriver tv-stationen WTWO.

Den 38-årige Donald Murray blev snuppet af politiet mandag efter at have ført politiet fra Terre Haute på en kort biljagt gennem gaderne i Indiana.

Han blev sigtet for at have modsat sig anholdelsen, for at besidde methamfetamin​ og for at have stjålet bilen. Det skriver New York Post.

Da han blev efterlyst i sidst i november 2019, var han flygtet fra politiet, som havde set ham køre bil om aftenen uden lys på.

Han stak dengang af fra ordensmagten efter at have ramt et træ med bilen.

Den passager, der sad tilbage i bilen, fortalte politiet, at han ikke kendte navnet på den flygtende.

Hans anholdelse i december resulterede i en sigtelse for kriminel letsindighed og for at modsætte sig anholdelsen.