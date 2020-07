Der er ikke noget, der forbinder en frivillig ved historisk katedral i byen Nantes til en ødelæggende brand.

En mand, som søndag er blevet afhørt af fransk politi i forbindelse med brand i en historisk katedral i Frankrig, er løsladt igen.

Der er ikke mistanke om, at han har begået en forbrydelse, siger anklager Pierre Sennes.

Den ødelæggende brand i den kendte kirke i byen Nantes brød ud lørdag morgen. Den pågældende mand havde fredag aften lukket kirken af for natten.

Anklageren ønskede at "klarlægge elementer" i den 39-årige mands færden. Han er frivillig ved katedralen og var den sidste, der forlod kirken fredag aften.

Inden løsladelsen sagde mandens advokat, Quentin Chabert, at der ikke var noget, der direkte forbandt hans klient til branden.

Lokalt politi mistænker i første omgang, at branden kan være påsat, idet ilden brød ud tidligt lørdag morgen tre forskellige steder i den historiske katedral Saint-Pierre-et-Saint-Paul.

Men indtil videre er der ikke fundet tegn på, at der er brugt nogen form for tændvæske til at starte en brand i katedralen. Det oplyste politiet til tv-stationen BFM tidligere søndag.

Branden har fuldstændigt ødelagt katedralens orgel. Derudover er den platform, som orglet står på, blevet meget ustabil og er i fare for at kollapse.

De tekniske undersøgelser ved katedralen fortsatte søndag. Eksperter undersøger blandt andet de tekniske installationer i katedralen.

Mange murbrokker og omfattende ødelæggelser inde i kirken vanskeliggør dog undersøgelserne.

/ritzau/AFP