Tirsdag aften var en bilist forårsagede flere alvorlige ulykker på en motorvej ved Berlin. Tre personer kom alvorligt til skade.

Nu viser det sig, at der kan være tale om et islamistisk motiveret terrorangreb.

Det oplyser efterforskere i sagen onsdag morgen til det tyske nyhedsbureau DPA. Også AFP har historien.

Gerningsmanden - en 30-årig mand af irakisk herkomst - stoppede efter to påkørsler af motorcyklister sin Opel Astra, steg ud af bilen og råbte 'Allahu Akbar'. Det skriver Bild.

#BREAKING Man causes motorway accidents in Berlin in 'Islamist' act: prosecutors pic.twitter.com/snxFmeIbfM — AFP news agency (@AFP) August 19, 2020

Begge motorcyklister pådrog sig alvorlige skader som følge af påkørslerne.

Ifølge Bilds oplysninger placerede den 30-årige mand efter påkørslerne en metalkasse på taget af sin bil og sagde:

»Ingen må komme nærmere. Ellers vil alle dø.«

I alt kom seks personer til skade som følge af ulykker, den 30-årige iraker angiveligt var skyld i. Tre af dem kom alvorligt til skade.

Politiets teknikere leder efter beviser på motorvejen, hvor en irakisk mand påkørte flere andre trafikanter, herunder to motorcyklister. Foto: Odd Andersen/AFP Vis mere Politiets teknikere leder efter beviser på motorvejen, hvor en irakisk mand påkørte flere andre trafikanter, herunder to motorcyklister. Foto: Odd Andersen/AFP

Politiet blev alarmeret efter påkørslerne, og ordensmagten var efterfølgende i stand til at overmande manden.

Politiets teknikere undersøgte metalkassen, men fandt intet mistænkeligt i den. Kassen indeholdt derimod værktøj.

Rigsadvokaten Margarete Koppers vil onsdag eftermiddag oplyse mere om sagen, oplyser en talsmand til Bild.

Talsmanden har ikke flere kommentarer på nuværende tidspunkt.

Opdateres...