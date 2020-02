En fuld mand fra Texas, USA, ramte en person og kørte med det smadrede lig på passagersædet godt en kilometer - før han stoppede op ved et traktørsted, siger politiet.

Den 24-årige Paul Joseph Garcia ramte ind i fodgængeren, der var ved at skubbe en indkøbsvogn over et fodgængerfelt i Austin.

Offeret røg igennem forruden på hans Ford Focus fra 2014. Han var død med det samme, fik voldsomme hovedskader og visse kropsdele blev slået løs.

Det standsede ikke Garcia, som fortsatte sin kørsel med liget inde i sin bil. Det skriver New York Post.

Vidner så Garcia parkere godt en kilometer fra uheldet, og stille og roligt gå ud af bilen.

Derefter gik han - barfodet - ind i traktørstedet. Han bevægede sig på 'en måde, der fangede andres opmærksomhed'. Men han fik ikke serveret alkohol i baren.

Efterladenskaber lå tilbage på vejen, både bildele og kropsdele. Fra hvor han ramte fodgængeren, til der hvor han steg ud af sin bil

Bart Joseph Garcia blev definitiv fældet af det han havde siddende på kroppen. Det matchede det blod og rester af hud, de fandt inde i hans bil.

De tilkaldte politifolk lavede en spiritusprøve på Garcia, og han blev sigtet for af slå en mand ihjel.

Hans kaution blev sat til 760.000 danske kroner.