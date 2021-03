I forsøget på at få fat på en tabt mobiltelefon blev en 64-årig mand knust under en elevator.

Det skete fredag i et lejlighedskompleks i bydelen Brooklyn i New York, skriver flere lokale medier.

64-årige Kennie Lessie er identificeret som ofret for ulykken. Han arbejdede som pedel i bygningen og ville hjælpe en lejer, der havde tabt sin mobiltelefon.

Telefonen var uheldigvis gledet ned i sprækken mellem elevator og etagegulvet med den konsekvens, at telefonen endte i bunden af elevatorskakten.

Ønsket om at bjærge den tabte telefon blev ulykkeligvis fatalt.

»Han var en god mand. Han døde, da han forsøgte at hjælpe en lejer,« lyder det fra den 64-åriges chef, vicevært Eddie Adis, der bekræfter at Kennie Lessie blev ‘knust’ under elevatoren.

Præcis hvordan ulykken skete undersøges stadig. Ifølge politiet besluttede Kennie Lessie og den 36-årige lejer sig for at tage ned i maskinrummet under elevatorskakten for at få fat på den tabte mobiltelefon.

Men pludselig satte elevatoren i gang, og den 64-årige pedel blev i den forbindelse fanget i de stålkabler, der kan løfte eller fire elevatoren op og ned. Kennie Lessie kunne ikke komme fri inden elevatoren med passagerer inden i sænkede sig over hans krop.

Den 36-årige lejer pådrog sig mindre skader på sine hænder som følge af, at han forsøgte at få Kennie Lessie fri af kablerne, lyder det.

Ulykken er den anden af sin slags inden for en måned i New York.

18. februar blev en 25-årig elevatormekaniker dræbt i Bronx, da den elevator, han arbejdede på, pludselig faldt ned over ham.

Også han blev knust af den tonstunge lift.