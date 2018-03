En 55-årig mand endte bogstaveligt talt i en virkelig fastklemt situation, da han fredag prøvede at hente sin forsvundne baseball.

Manden skulle ifølge en vagtmand have stået på taget af en bygning i indre Honolulu på Hawaii og kastet en baseball i jorden, da den pludselig forsvandt ned i hullet mellem to bygninger.

Det skriver TV stationen Khon fra Honolulu.

Vagtmanden var blevet tilkaldt for at få manden væk fra bygningens tag, men da han ankom, fandt han manden fastklemt mellem de to bygninger. Den 55-årige skulle have været i gang med et hente bolden tilbage med en lang pind, da uheldet skete.

Rescuers are still working to free a man stuck in between walls at the Walgreens on Kapiolani Blvd.



DETAILS HERE: https://t.co/XB5nptpuHp #HINews #HNN pic.twitter.com/xNJSEkhUs7 — Hawaii News Now (@HawaiiNewsNow) March 24, 2018

Manden faldt omkring fire meter, før indsnevringen mellem bygninger blev for lille, og han sad fast i et omkring 20 centimer stort hul mellem de to bygninger.

I tre timer prøvede brandvæsnet først af få ham op med et reb, men da det ikke virkede, begyndte de at bore, hamre og save sig vej gennem betonen. Gennem hele redningsaktionen kunne man høre manden råbe på hjælp, og da han endelig kom fri, blev han hastet videre til hospitalet med alvorlige kvæstelser.

Honolulu firefighters still working to free a man stuck between reinforced concrete walls on Makaala St. between Walgreens & Heald College. It’s been 3.5 hrs since he fell possibly from parking structure. Watch rescue efforts live: https://t.co/R1mInYxA0m or on the HNN FB page pic.twitter.com/3vLDNTsUII — Lynn Kawano (@LynnKawano) March 24, 2018

Ifølge TV stationen skulle der være arrangeret en inspektion af bygningen, så man kan vurdere, om der skal laves yderligere sikkerhedsforanstatninger. Men en byggeekspert, Lance Luke, udtaler, at der umiddelbart ikke er noget galt i have sådan et hul mellem to bygninger.

»Det er ikke særlig sikkert, men ifølge lovgivningen er det tilladt at bygge i skel. Min anbefaling er at sætte en slags skærm eller beskyttende område op mellem de to bygninger. Men det kræver, at ejerne af begge bygninger tillader det, men det ville være det langt mere sikkert, end det er nu,« forklarer byggeekspert Lance Luke.