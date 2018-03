Lægerne troede egentlig ikke, der var noget særligt galt, da en 84-årig mand fra Cleraine i Nordirland tidligere i år ankom til Causeway sygehus. Scanningsbilleder kunne dog afsløre, at mandens hjerne gemte på et 'ekstremt sjældent fænomen'.

Det skriver norske Dagbladet og flere andre medier.

Mandens læge Finlay Brown undrede sig ikke yderligere over, at manden klagede over let ubehag, da det var normalt for en mand på 84, og blodprøverne viste heller ikke tegn på noget usædvanligt. Alt i alt fremstod manden generelt frisk, men lægerne besluttede alligevel at foretage både en CT- og MR-scanning af mandens hjerne, som hurtigt gav svaret, der i den grad forundrede lægerne.

'Vi blev alle sammen meget forvirrede, da vi så billederne,' skriver lægen Finlay Brown til The Washington Post i en e-mail.

Det viste sig, at mandens hjerne ikke indeholdt en frontallap, fordi han havde en stor luftlomme i hjernen på omkring ni centimeter. Billederne forbløffede lægerne i en sådan grad, at de var overbeviste om, at den 84-årige havde glemt at fortælle om en tidligere hjerneoperation, men det var altså ikke tilfældet.

Finlay Brown slår over for Washington Post fast, at den 84-årige mands tilstand er meget sjælden, og da han skulle skrive rapporten på sagen, var han derfor heller ikke i stand til at finde mange andre lignende, dokumenterede tilfælde.

Ifølge Trygve Brauns Leergaard, der er professor i neurale systemer ved Universitetet i Oslo, så er tilfældet 'ekstremt sjældent'.

»En ansamling af luft i hjernen kan forekomme. Det er ekstremt sjældent, men det kan opstå efter et indgreb eller en infektion,« siger Leergaard til Dagbladet.

Ifølge Finlay Brown er luftlommen i mandens hjerne sandsynligvis kommet som konsekvens af et slag, der har gjort den 84-årige svag i venstre side af kroppen. Derfra har luftlommen ifølge lægen bygget sig op gennem flere år.

Det fremgår af patientrapporten, at manden blev tilbudt en operation, men grundet de risici det medfører, valgte han at takke nej.

Du kan se billeder af mandens hjernescanninger i rapporten her.