I flere timer blev en mand tilsyneladende udsat for torturlignende mishandling, efter han var blevet kidnappet af maskerede mænd i svenske Helsingborg.

Blandt andet forsøgte gerningsmændene angiveligt at skille nogle af hans kropsdele fra hans krop.

Det fortæller efterforskningslederen, Jörgen Winberg, fra det svenske politi til Aftonbladet.

»Gerningsmændene har forsøgt at adskille kropsdele fra kroppen,« forklarer han.

Den 38-årige mand, der blev udsat for det brutale mareridt og har alvorlige skader, har forklaret, at han blev tvunget ind i en bil af tre-fire maskerede mænd ved 15:30-tiden søndag.

Derefter stod mishandlingen på i flere timer i bilen.

Den 38-årige mand blev efterfølgende smidt ud og efterladt et øde sted i Skåne – men han formåede selv at slå alarm og kontakte politiet.

Den sårede mand er ikke kendt af politiet i forvejen, og det er tilsyneladende et mysterium, hvorfor han blev kidnappet og udsat for mishandlingen:

»Baseret på hans adfærd ser det ud til at være en gåde, hvorfor han blev udsat for det. Det er en gåde for ham selv også. Men det kan være, at der er noget, han ikke vælger at fortælle,« forklarer Jörgen Winberg til Aftonbladet.

Politiet har nu indledt en undersøgelse om grov mishandling og ulovlig frihedsberøvelse.