En 35-årig indisk mand står nu til at skulle tilbringe resten af sit liv bag tremmer, efter at han er blevet kendt skyldig i at have forgrebet sig på en 22-årige kvindelig medpassager på et fly fra Las Vegas til Detroit i jauar i år. Det skriver The Washington Post.

Ifølge offeret - en 22-årige kvinde -var hun faldet i dyb søvn i sit sæde, da hun pludselig vågnede af, at hun kunne mærke en hånd i sine trusser, og at hendes trøje og bukser var knappet op. Til sin forfærdelse opdagede kvinden, at passageren ved siden af hende, var ved at forgribe sig på hende, mens hun sov - med sin kone som tavst vidne.

Manden selv har fortalt til det amerikanske forbundspoliti, FBI, at han 'kan have' knappet kvindens bh op, mens han legede med den, og holdt om kvindens bryst udenpå hendes tøj. Han erkender også, at han kan være kommet til at knappe hendes bukser delvist op og putte sin hånd ned i hendes trusser.

Konen, som havde siddet ved siden af sin mand igennem hele forløbet, fortalte efterforskerne, at hun havde spurgt personalet, om de kunne bytte pladser, eftersom den 22-årige kvinde sov på hendes mands knæ, men flyets stewardesser har senere forklaret, at ingen andre end den 22-årige kvinde selv havde ønsket at bytte plads.

Den indiske mand, der bor i USA på et arbejdsvisum, vil modtage sin straf den 12. december. Manden står til at få en dom på livstid. Når han har afsonet sin dom, vil han blive sendt tilbage til sit hjemland.

Anklager Matthew Schneider roser den 22-årige kvinde for at stå frem med sin historie.

»Alle mennesker har ret til at føle sig trygge, når de rejser med fly. Vi vil ikke tolerere denne form for opførelse fra nogen, som udnytter mennesker i en såbar situation, og vi er glade for at juryen er enige i det. Vi sætter pris på at offeret i denne sag har haft modet til at stå frem,« sagde Matthew Schneider i en officiel udtalelse, ifølge Newsweek.