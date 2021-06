En mand fra Florida gjorde sidste uge et desperat forsøg på at undvige ordensmagten.

En biljagt mundede nemlig ud i, at han til sidst kastede en baby, der er blot to måneder gammel, efter politibetjentene, skriver ABC News.

Det hele startede, da John Henry James under en tur langs Vero Beach afveg fra sin kørebane i sin hvide Nissan SUV.

En patruljevogn forsøgte at stoppe John Henry James, men han havde ikke i sinde at holde tilbage for politiet.

Han indledte i stedet en biljagt på over 40 minutter langs Floridas solkyst.

Undervejs bragede vanvidsbilisten ind i politiets patruljevogne ad flere omgange, mens han også svajede ukontrolleret på tværs af kørebanerne og pløjede gennem buskadser og hække.

Politiet måtte se sig nødsaget til at indsætte en helikopter for at hjælpe til i jagten, og til sidst lykkedes det at stoppe gerningsmanden, der forlod sit køretøj og sprang ind i et lejlighedskompleks.

Komplekset blev hurtigt omringet af politiet, og da gerningsmanden forsøgte at flygte smed han altså en baby på blot to måneder efter ordensmagten. En af politibetjentene greb dog babyen, der slap uden skrammer.

Og John Henry James blev herefter pågrebet af politiet, selvom han ihærdigt forsøgte at slippe fri med spark og bid.

Undervejs udbrød han, at han ikke kunne trække vejret, fordi han havde astma. Men efter et sundhedstjek på hospitalet blev han blandt andet sigtet for voldelig adfærd, hensynsløs kørsel og for at modsætte sig anholdelse med vold.