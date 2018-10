En thailandsk mand, som lige havde drukket en halv flaske thai-whisky, faldt pludselig fem meter ned i et tykt mudderlag, da han var ude på sin morgenløbetur i det østlige Thailand.

Den 32-årige Sompong Singita trængte til lidt frisk luft, og tog derfor på en joggingtur sammen med sin ven, den 35-årige Songka Kamsang, klokken fem om morgenen.

Undervejs langs kysten i Chonburi, nord for Pattaya, kom de forbi en mole og de nød netop solopgangen, da Sompong faldt fra molen.

Han landede næsten fem meter nede i et tykt mudderlag. Det skriver msn.

Den fordrukne fyr hejses op. Foto: Affotograferet fra Channel 8

Det varede ikke længe før en ambulance kom til stedet, men da ingen af redderne havde lyst til at træde ned i mudderet, fik de fat på en gaffeltruck.

Chaufføren på gaffeltrucken brugte en times tid på at få de to paramedicinere fra ambulancen ned til Sompong - de arbejdede nemlig mod tiden, idet de skulle have ham op, inden tidevandet kom tilbage.

I videoen, der blev filmet af den thailandske tv-station Channel 8, ses Singita, næsten helt dækket til at mudder, og ikke i stand til at bevæge sig særligt meget.

»Jeg er okay, jeg kan bare ikke bevæge mig,« siger den synligt berusede mand.

Det skal vi vist ikke prøve igen, siger Sompong Singita. Foto: Affotograferet fra Channel 8

Da de endelig fik ham op af mudderet, så kunne Singita sidde på kanten af molen og genfortælle sit mareridt for reporterne.

Singita fortalte, at han fik sig en cigaret, mens han var ude at jogge, og så tog han pludselig 'et forkert skridt'.

Ifølge vennen havde de to taget sig en ordentlig tår over tørsten, mens de var undervejs.

»Vi syntes, det var en god ide. Solen var lige stået op, og luften var frisk. Jeg er dog ikke sikker på, at vi vil gøre dette her igen,« sagde Songka Kamsang .

De halvtomme flaske thai-whisky som de to herrer havde drukket, inden Singita faldt 'i vandet'. Foto: Affotograferet fra Channel 8

Sompong Singita var faldet ned i det mudder, der ligger tilbage, når tidevandet går ud. Det er aflejret af floder, der ender i havet. Det skriver nextshark.com.

Det forhindrer kystlinien i at blive eroderet, og er også godt for de dyr, der holdet til i mudderet.