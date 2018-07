En 30-årig mand er efter et besøg på restauranten Zizzi i Salisbury indlagt med forgiftning.

Restauranten er den samme, som den russiske eksspion Sergej Skripal og hans datter spiste på, da de blev forgiftede tilbage i marts. Dog skriver politiet på Twitter, at der ikke er grund til bekymring og at manden har det fint.

He has been taken to Salisbury District Hospital and fully assessed by medical staff. We can now confirm that there is no concern for either his health or any wider risk to the public. — Salisbury Police (@SouthWiltsCPT) 12. juli 2018

Tidligere torsdag aften var politiet dog kortvarigt i alarmberedskab og skrev blandt andet på Twitter:

'Vi ønsker ikke, at folk skal blive bange men håber, at I forstår grunden bag dette (advarslen, red.),' skriver politiet, som i et tidligere tweet opfordrer folk til at holde sig fra området, indtil politiet har et overblik over situationen.

Dog understreger de, at de ikke mener, der er en generel trussel mod befolkningen.

We do not want people to be alarmed, but hope you understand the reasons behind this. We will update you when we have any further information. At the moment there is nothing to suggest any wider risk to the public. Please avoid the immediate area & be respectful of the cordon 2/2 — Salisbury Police (@SouthWiltsCPT) 12. juli 2018

I det første tweet skriver politiet: 'På grund af den igangværende situation i Salisbury og Amesbury tager vi vores forholdsregler for at sikre den offentlige sikkerhed.'

We are currently dealing with an incident in Castle Street, #Salisbury, involving a man in his 30s. Given the ongoing incident in Salisbury and Amesbury, we are taking highly precautionary measures to ensure public safety. 1/2 pic.twitter.com/iyTTfgc0ZW — Salisbury Police (@SouthWiltsCPT) 12. juli 2018

Sidst i juni blev 45-årige britiske Charlie Rowley og hans veninde forgiftede af den farlige nervegift Novichok i netop Amesbury. Veninden overlevede ikke forgiftningen, men det gjorde Charlie Rowley, som i øjeblikket er i bedring.

Sergej Skripal og hans datter, Julia Skripal, blev også forgiftet af Novichok.

Novichok er oprindeligt udviklet af det russiske militær, og der skal ikke mange milligram til, før nervegiften bliver dødelig, fortæller Jan Steen Jensen, specialkonsulent ved Beredskabsstyrelsen.

»Der findes flere typer Novichok. Men fælles for dem er, at der kun skal få milligram til, før en person bliver syg af stoffet, og en lille smule mere til, før man kan dø af det,« siger han.