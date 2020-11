Det tog ham godt nok en del år, men en mand fra den amerikanske stat Florida har endelig fået ram på den alligator, som han sværger har plaget ham i årevis.

»Tre gange i løbet af de sidste to måneder er jeg kommet tilbage hertil for at fiske. Og hver gang har han ligget på lur,« siger lystfiskeren Corey Capps til CNN.

»Så noget blev der nødt til at ske mellem os to.«

Han havde drømt om at fange alligatoren, som levede i en flod i hans hjemby Blountstown. Florida i de seneste tre år.

I sidste måned var han ude i en båd med sin kone på floden Apalachicola, da han pludselig fik øje på alligatoren, der lå på bredden. Han skyndte sig at ringe til sin ven Rodney Smith, som har tilladelse til at jage alligatorer.

Der var her ved floden Apalachicola, nær byen Blounstown i Florida, at han fangede den store alligator. Foto: Google Maps

Parret tog af sted den næste dag med en båd på floden. Det var 13. oktober, og igen fik de øje på alligatoren, der lå på samme sted på bredden.

De genkendte med det samme byttet, men de var ikke helt klar over, hvor stor den i virkeligheden var, indtil de med succes fik harpuneret den.

Alligatoren målte 40 cm i bredden ved toppen af dens hoved. Den vejede godt 450 kilo og var fire meter lang.

»Det er den største alligator, jeg nogensinde har set,« siger Capps.

Det tog de to mænd tre en halv time at flytte dyret de små 40 meter til båden.

Det er dog ikke den største alligator, der er fanget i Florida. Den var 4,3 meter lang og vejede 463 kilo.