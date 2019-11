I årevis var en australsk mand plaget af problemer med sin næse, som han havde ondt i, ligesom han hele tiden havde bihuleinfektioner.

Da han til sidst valgte at tage på hospitalet for at få hjælp, viste scanningsbillederne af hans næse et noget chokerende resultat.

Sådan lyder det i en sag, som forleden blev publiceret i fagbladet British Medical Journal.

Manden, der er 48 år, søgte hjælp hos Westmead Hospital i Sydney, hvor han blev scannet.

Da lægerne efterfølgende kiggede scanningsbillederne igennem, kunne de se, at der sad en form for 'masse' i mandens højre næsebor på 19 millimeter i højden og 11 millimeter i bredden.

Manden forklarede, at han i årevis havde haft problemer med netop det højre næsebor, som tit føltes blokeret eller blev ramt af infektion, ligesom det ofte førte til, at han fik ondt i hovedet.

Lægerne besluttede derfor at undersøge det nærmere, og manden blev lokalbedøvet, mens lægerne gik på jagt i hans næse.

Det førte til, at de kunne fjerne 'massiv grå masse' fra mandens næsebor, skriver British Medical Journal.

Den 'masse' viste sig efterfølgende at være en gummi-kapsel, der indeholdt et nedbrudt plantemateriale, som viste sig af være cannabis.

Først dér gik det op for den 48-årige mand, hvad der var sket.

Han fortalte lægerne, at han for 18 år siden havde siddet i fængsel. Da hans kæresten en dag besøgte ham, havde hun smuglet en kapsel med cannabis ind til ham - og for at skjule den for vagterne, satte han den lille kapsel op i næsen.

Da manden var kommet forbi vagterne og ville tage kapslen ud af sin næse, opstod problemet dog:

Han kunne ikke finde den.

Han forklarede lægerne, at han troede, han på en eller anden måde måtte være kommet til at få kapslen helt op gennem næsen, så han var endt med at sluge den, uden han havde været klar over det.

Fordi han ikke kunne finde kapslen, og fordi han troede, han havde slugt den, glemte han alt om den.

I stedet viste det sig altså, at han havde skubbet kapslen så langt op i sin næse, at den endte med at sidde fast, og over årene udviklede den sig til en såkaldt 'rinolit', en form for sten i næsen, som bliver skabt rundt om et fremmed legeme i næsen på grund af aflejring af kalk i næsehulen.

Efter den blev fjernet fra mandens næse, forduftede alle de problemer, han havde haft.