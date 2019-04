En mand har fredag sat ild til sig selv foran Det Hvide Hus.

Den mistænkte sad ved et hegn på den nordlige side af præsidentens embedsbolig, da han satte ild til sit jakke.

Det oplyser den amerikanske efterretningstjenesten på Twitter.

Agenter fra efterretningstjenesten rykkede øjeblikkeligt ud til stedet, hvor de slukkede ilden.

Foto: REUTERS/Yuri Gripas

De skriver ydermere, at manden betjente 'en slags elkørestol'.

Han blev efter episoden bragt til et nærliggende hospital.

Her bliver han ifølge den amerikanske efterretningstjeneste behandlet for skader, som ikke er livstruende.

Hvad der var mandens motivation for at sætte ild til sig selv klos op ad Det Hvide Hus, vides endnu ikke.

Som følge af episoden, er Det Hvide Hus ifølge CBS under 'lockdown.'

Det betyder, at ansatte og journalister hverken må komme ind i eller forlade præsidentens embedsbolig.

Og så trafikken på en nærliggende gade er blevet spærret - både for bilister og fodgængere.

Opdateres...