En mand fra den amerikanske stat Indiana har indrømmet, at han har dræbt sin venindes to måneder gamle baby.

Han gjorde det på brutal vis ved med sine hænder at holde babyens hoved ned i vuggen - fordi spædbarnet spyttede mælk på ham, oplyser politiet.

Den 19-årige Dakota L. King fra Bloomington blev tirsdag arresteret, efter at den lille dreng var blevet sendt på hospitalet 'i meget kritisk tilstand', som politiet udtrykker det i en pressemeddelelse.

Drengen døde, netop som politiet ankom til hospitalet. Det skriver New York Post.

Personalet på hospitalet fortæller, at drengens forældre og Dakota King fortalte forskellige historier om drengen. Specielt om de synlige sår, han havde på ansigtet.

Senere har drengens familie fortalt efterforskerne, at King havde råbt af drengen og trykket ham for at få ham til at holde op med at græde.

Dakota King lagde ham med hovedet nedad i vuggen og brugte sin hånd til at trykke babyens hoved ned i sengetøjet.

Senere indrømmede King overfor politiet, at han blev tosset tidligere på dagen, da drengen spyttede mælk ud over hans tøj.

Ifølge ham selv lod han den to måneder gamle dreng blive i vuggen, indtil hans mor kom hjem fra arbejde.

Til sin bestyrtelse opdagede hun, at spædbarnet ikke trak vejret, oplyser politiet.

Der blev også fundet en rødbrun plet i vuggen. Det ligner blod, og det passer godt sammen med de læsioner, der blev fundet på drengens ansigt på hospitalet, siger politiet.

De har obduceret spædbarnet, men venter stadig på resultatet.