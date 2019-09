Hvis du lider af svær araknofobi, skal du ikke læse videre.

Selv hvis du ikke gør, er der en reel chance for, at det snart kommer til at krible og krable alle steder på din krop.

Nedenfor finder du nemlig en video, der formentlig kan få selv de mest hårdkogte til at sitre lidt.

Videoen viser det, der i første omgang ligner en udefinerbar pelsklump.

Den mystiske pelsklump kan formentlig få hårene til at rejse sig hos de fleste. Vis mere Den mystiske pelsklump kan formentlig få hårene til at rejse sig hos de fleste.

En mand rækker ud efter pelsklumpen, der pludseligt bliver vakt til live.

Et splitsekund senere vrimler det med hundredvis af spindlere overalt på mandens arm og i omgivelserne omkring ham.

Den gruopvækkende video er i første omgang delt af Instagram-brugeren Datcowboykidd, hvor omtrent 1500 personer har set den siden lørdag.

Og så har den kun fået yderligere liv på de sociale medier, efter blandt andre Daily Mail har valgt at dele den på Facebook.

Ifølge mediet er der mange, der fejlagtigt tror, der er tale om edderkopper på videoen.

Dette er dog ikke korrekt. På videoen er det nemlig de mindst lige så kriblende mejere, der optræder.

Mejere er ligesom edderkopper spindlere, men de laver i modsætning til deres ottebenede venner ikke spin.

Deres kroppe er heller ikke todelte som edderkoppernes.