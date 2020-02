En indisk mand blev så vred på sin kone, at han halshuggede hende. Efter misgerningen gik han tre km med det afhuggede hoved i en plastpose, mens han sang Indiens nationalhymne.

Den 30-årige Akhilesh Rawat og hans kone gennem de sidste to år, Rajani, skændtes lørdag, og det udviklede sig voldeligt.

Han angreb hende med at skarpt våben og halshuggede hende. Det beretter Hindustan Times.

Akhilesh Rawat gik tre kilometer, mens han holdt sin 26-årige kones afskårede hoved højt i en plastikpose til tilskuernes rædsel.

Husband carries his wife's severed HEAD through the streets and waves to onlooking crowds after beheading her in India https://t.co/BMFusEx5Pd — Daily Mail Online (@MailOnline) February 3, 2020

Han blev til sidst arresteret nær Jahangirabads politistation.

»Vi har sikret os mordvåbenet fra den sigtedes hjem,« siger politimanden Arvind Chaturvedi. Det skriver New York Post.

For tre måneder siden fik parret en lille pige, som døde et par dage efter sin fødsel på grund af sygdom. Det fortæller politiet.

»Hun boede i hendes forældres hus, efter at datteren var gået bort. Men det lykkedes Akhilesh Rawat at bringe hende hjem fire dage inden tragedien,« siger Chaturvedi.

Akhilesh Rawat bliver her arresteret med sin kones hoved i en plastikpose. Foto: Twitter Vis mere Akhilesh Rawat bliver her arresteret med sin kones hoved i en plastikpose. Foto: Twitter

I de fire dage var der konstant skænderi mellem de to.

»Jeg tvivler på, at deres datter døde en naturlig død. Akhilesh familie må have spillet en rolle i forbindelse med datterens død,« siger den afdødes bror, Jagdish Rawat.

Indien har et af de højeste tal for mord begået mellem to, som er gift.

De kaldes lokalt 'dowery deaths', og de udgør mellem 40 og 50 procent af de drab, der bliver begået mod kvinder i landet.

Akhilesh Rawat kan se frem til en sigtelse for mord.