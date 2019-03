En kvinde i 30’erne er tirsdag blevet sigtet af det norske politi og risikerer nu fængsel.

Det sker, efter at en 50-årig mand torsdag i sidste uge døde af de brandskader, han pådrog sig efter at have været i bad på et omsorgscenter i Norge.

Den sigtede kvinde i sagen er dybt påvirket. Det oplyser hendes forsvarer.

»Hun tager det meget tungt og er meget ked af det, der er sket. Jeg ønsker ikke at fortælle, hvad hendes forklaring er,« siger Knut Strømme til norske NRK.

Han oplyser desuden, at politiet har sigtet kvinden for brud på sundhedslovgivningen.

Den 50-årige mand havde en tilstand, der gjorde, at han ikke var i stand til at sige, om vandet var for koldt eller for varmt.

Og da han så skulle i bad, var det så varmt, at det kostede ham livet.

Politiadvokat Katrine Christensen Brygard fortæller, at de har rettet sigtelsen mod kvinden, da de ikke mener, hun har været forsigtig nok i forbindelse med badet.

Hun oplyser samtidig, at der nu løbende vil blive taget stilling til, om der skal ske yderligere sigtelser, eller om andre skal sigtes.

»Vi tager nu en vurdering af det baseret på de undersøgelser, som foretages,« siger hun til NRK.

Strafferammen for den nuværende sigtelse af kvinden er bøde eller fængsel i op til tre måneder.

Den tragiske hændelse har samtidig fået Færder Kommune til at beslutte, at der skal installeres temperaturlåse i alle kommunens omsorgsboliger.