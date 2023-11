Søndag formiddag gik en mand amok i Højbjerg.

Og det hele to gange.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Først smadrede den 23-årige mand en rude i en bus med en nødhammer på Holmevej i Højbjerg.

Buschaufføren kontaktede politiet, men gerningsmanden var løbet fra stedet og havde i stedet taget en anden bus.

En patrulje fik fat i den formodede gerningsmand, da han stod af et andet sted i Højberg.

Og så gik han amok for anden gang.

Østjyllands Politi skriver i døgnrapporten:

»Da han blev anholdt, gjorde han kraftigt modstand, og på vej ind til stationen råbte han diverse grimme gloser efter patruljen, spyttede på en betjent og forsøgte at bide en anden.«

Manden bliver nu sigtet for hærværk, for at lægge hindringer i vejen for politiets arbejde, for vold, og for forsøg på vold samt for at komme med fornærmende tiltale og trusler mod en polititjenestemand.