Han har altid sagt, at han er uskyldig i tiltalen – selv om den lyder på mord. Nu er han endelig fri efter at havde tilbragt 32 år i fængslet.

Nye beviser har fået dommeren til at løslade den 56-årige Gilbert Poole Jr. Han blev ellers sat bag tremmer for mordet på Robert Mejia i 1988 i Detroit i Michigan.

Men han var uskyldig, sagde han, selv om hans daværende veninde sagde, at han havde tilstået, at han stak Mejia ned. Det skriver Sky News

Loven i Michigan siger, at enhver, der bliver sat på fri fod efter en forkert dom, får lidt over 300.000 kroner for hvert år i fængsel. Det betyder, at Poole kan kræve næsten 98 millioner kroner i erstatning.

Gilbert Poole Jr. Foto: Michigan Department of Corrections Vis mere Gilbert Poole Jr. Foto: Michigan Department of Corrections

Hans løsladelse kommer, efter man i 2015 fandt blod, som hverken matchede Poole eller Mejia, på stedet, hvor mordet blev begået.

Pooles dom for mordet blev i denne uge omgjort af en dommer, og blot få timer senere blev han løsladt fra fængslet i Jackson.

»Jeg har tilbragt årtier med at lære, læse og studere lovgivningen. Men det gav ingen mening for mig.

Det var først, da jeg overgav mig til de højere magter, og Gud trådte ind. Han sendte mig en flok engle til at se forbi lovene og regulativerne og så, hvem som stod midt i ovnen. Jeg stod i ovnen. Og jeg hørte ikke til der,« sagde Poole.

Michigans generaladvokat, Dana Nessel, udtaler, at de, som kørte sagen oprindeligt, ikke havde noget imod, at dommen blev frafaldet.

»Hvis vi bare havde vidst dengang, hvad vi ved nu, så havde hr. Poole ikke måttet sidde tre årtier i fængsel for et mord, som han ikke har begået.«