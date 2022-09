Lyt til artiklen

17 dage efter jordskælvet i Sichuan provinsen i det sydvestlige Kina er en overlevende blevet fundet i bjergene.

Det skriver BBC, der desuden beretter, at Gan Yu, som den fundne mand hedder, 5. september blev tilbage med sin kollega Luo Yong for at give førstehjælp til sårede kollegaer på det vandkraftværk, hvor han var på vagt.

Da de derefter forsøgte at flygte, gik de omkring 20 kilometer i bjergene omkring vandværket. Dog havde Gan Yu, der er nærsynet, mistet sine briller under jordskælvet, hvorfor han kæmpede med at navigere i det barske terræn.

Mens redningsfolk ledte efter overlevende i området, forsøgte de to mænd forgæves at hidkalde hjælp. Blandt andet ved at placere deres tøj på grene og vifte med dem.

Til sidst gik Luo Yong ud for at lede efter hjælp, mens Gan Yu blev tilbage uden andet end nogle vilde frugter og bambusskud at spise og en hjemmelavet seng af mos og bambusblade.

8. september, tre dage efter jordskælvet, lykkedes det Lou Yong at tiltrække redningsfolkenes opmærksomhed med ild. Da redningsfolkene atter tre dage senere nåede frem til Gan Yus lejr i bjergene, var han væk.

Tilbage lå kun noget tøj, hvorfor man troede, han muligvis var død af hypotermi.

Med hjælp fra en lokal landmand, som hjalp med eftersøgningen, fandt man dog onsdag Gan Yu i levende live.

Herefter rykkede redningsfolk ud til stedet og Gan Yu blev fløjet til et hospital, hvor han blev behandlet for brækkede knogler.

Jordskælvet, der blev målt til 6,6 på richterskalaen, dræbte 93 mennesker og sårede mere end 400.