Mandag aften gjorde politiet i Salt Lake City et gruopvækkende fund i den amerikanske bys lufthavn.

En ansat i en af lufthavnens butikker ringede til politiet omkring klokken 22, efter at have set en mand gå igennem en nødudgang i lufthavnen.

Kort tid efter politiet ankom til stedet, fandt de flere personlige ejendele – blandt andet sko og tøj – på en af lufthavnens landingsbaner.

Det skriver The Guardian.

Mindre end 15 minutter efter at manden først blev set i lufthavnen, fandt politiet ham bevidstløs i indgangen til en motor på et fly der holdt i lufthavnen.

Manden blev trukket ud af motoren og personalet og redningsfolk udførte førstehjælp på manden, men han blev erklæret død på stedet.

Ifølge mediet 'roterede' flyets motor, men det vides ikke, hvorvidt motoren var tændt eller ej.

Flyet, der skulle flyve fra Salt Lake City til San Francisco, var fyldt med passagerer, og holdt til afisning.

Da manden blev fundet i flyets motor, blev flyet dog tømt for passagerer, og flyafgangen blev aflyst.

Mediet NBC skriver, at manden havde en billet til et fly, der skulle til Denver.

Ifølge The Guardian melder politiet, at den umiddelbare efterforskning viser, at manden kom hen til flyets rampe ved hjælp af nødudgangen, hvorfra han klatrede op i motoren.

Det vides ikke, hvorfor han klatrede derind.