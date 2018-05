To mænd og en kvinde er blevet tiltalt for mordet på en mand i den australske by Gympie, nord for Brisbane i Queensland i november.

Mordet er brutalt. Politiet fandt den 54-årige Bruce Saunders i død en industriel flishugger på en landejendom.

Efterforskerne betegner scenen som 'absolut chokerende' og 'meget rystende'. Det skriver australske ABC.

Oprindeligt troede politiet, at Saunders var faldet i maskinen, da han fældede træer. Men senere begyndte de at fatte mistanke.

Kriminalinspektør Gary Pettiford kalder skaderne på Bruce Saunders for horrible og fastslår:

»Efter mange måneders professionel, omhyggelig og grundig efterforskning, står vi i dag med tre mistænkte, som vi tror myrdede Saunders.«

Politiet igang med efterforskningen på åstedet. Foto: Queensland Police Service Politiet igang med efterforskningen på åstedet. Foto: Queensland Police Service

De to mænd, 59-årige Gregory Lee Roser og Peter John Koenig på 61 år, bliver tiltalt for mord og Sharon Graham bliver også tiltalt for mordet på Bruce Saunders.

De tre har alle stået foran dommeren i dag.

Gary Pettiford siger, at arrestationerne markerer afslutningen på en vigtig del at efterforskningen.

»De efterforskende politifolk vil gerne takke medlemmerne af Saunders familie for deres medvirken. De takker også medborgerne, som har givet informationer til politiet,« sagde han.