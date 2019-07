Liget af en mand er fundet efter at en flod gik over sine bredder under et voldsomt regnvejr i det nordlige Spanien.

Redningspersonalet fandt liget tirsdag i byen Moriones. Hans bil formodes at være grebet af de enorme vandmasser.

Det beretter avisen El País.

Under regnvejret, der raserede mandag aften, steg vandstanden i floden Cidacos fra 11 centimeter til over fire meter i løbet af få timer.

Floden skyllede alt med sig, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Der er desuden meldinger om hagl i området.

Uvejret kom bag på den regionale regering i Navarra.

Der faldt fire gange så meget nedbør som prognoserne forudsagde, og regnen kom blot en uge efter en hedebølge i Europa, der alene i Spanien kostede to menneskeliv.

En bro i byen Tafalla i Spanien efter de voldsomme oversvømmelser. Foto: Jesus Diges/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere En bro i byen Tafalla i Spanien efter de voldsomme oversvømmelser. Foto: Jesus Diges/EPA/Ritzau Scanpix

I byen Tafalla, der har 10.000 indbyggere, tog det myndighederne flere timer at komme frem, da vejene var oversvømmede.

Jernbanen blev også oversvømmet, ligesom der både her og andre steder var massive strømafbrydelser.

Spaniens svar på DMI, AEMET, meldte mandag om, at det voldsomme vejr ville fortsætte i i alt 30 regioner i landet.

Regeringen anbefalede derfor indbyggerne at blive hjemme tirsdag, hvor regnvejret forstsatte og vandet tog alt fra biler, træer og diverse vraggods med sig på sin vej.