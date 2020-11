En mand fra Californien, der var eftersøgt for at have snydt for 220 millioner kroner, forsøgte at flygte fra FBI-agenter. Han hoppede på en vandscooter og sejlede ud på den kolde sø.

Manden, 44-årige Matthew Piercey, sprang op i en pickuptruck, da FBI-agenterne forsøgte at anholde ham i mandags. Det skriver New York Post.

I den flygtede han over hals og hoved til Shastasøen, hvor han parkerede trucken, oplyser anklagerne i Californien.

Ved søen fik han fat på en Yamaha-vandscooter, som kan 'dykke' under vand og trække føreren af sted med cirka seks kilometer i timen, og sejlede han ud i den kolde sø, hvor han blev i godt 25 minutter, rapporterede avisen Sacramento Bee.

»Piercey blev noget af tiden under vand, så politifolkene kun kunne se luftbobler, der steg op,« skrev anklagerne i retsdokumenterne, hvor han også blev beskrevet som en 'flugtrisiko'. Piercey blev dog efter kort tid anholdt af FBI-agenterne og lagt i håndjern efter den kolde udflugt.

I sidste uge blev han fremstillet i retten 'mistænkt for at have malket sine investorer for 220 millioner kroner'. Pengene var gået til hans to private firmaer.

Nogle af dem, som han har snydt, er trosfæller fra den kirke, han er medlem af, har en kilde udtalt til Sacramento Bee.

Hvis Piercey bliver dømt, kan han se frem til 20 års fængsel plus en større bøde.